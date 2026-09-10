visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire, Cholet
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Cholet
Informations pratiques
visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le Musée d’Art, le Musée d’Histoire sont ouverts gratuitement tout le weekend. L’occasion de participer aux animations ou de flâner dans les salles, d’intéragir dans le Labyritnhe ou encore de découvrir l’exposition temporaire «Morellet, 100%néons» .
Musée d’art et d’histoire 27 Avenue de l’Abreuvoir, 49300 Cholet, France Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire +33272772322 https://collections-musees.cholet.fr Le musée d’Histoire retrace les grandes heures de Cholet et de sa région en évoquant principalement les guerres de Vendée. De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre mondiale, objets archéologiques ou du quotidien, documents d’archives, armes, peintures monumentales et sculptures illustrent ces riches événements.
Le musée d’Art, autour de tableaux de maîtres et de sculptures, présente une évolution de l’art du XVIe au XXIe siècle de la peinture religieuse de Quentin Metsys aux néons de François Morellet. En bus : Lignes 1-2-3-4-5-6, arrêt Hôtel de ville. Stationnement sur le parking des Halles.
Le Musée d’Art, le Musée d’Histoire sont ouverts gratuitement tout le weekend. L’occasion de participer aux animations ou de flâner dans les salles, d’intéragir dans le Labyritnhe ou encore de .…
©Musées de Cholet
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