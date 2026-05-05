Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô
Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée ainsi que les expositions temporaires « Les territoires de l’enfance » et « Monet au fil de l’eau – Agnès Tollier »
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://musees.saint-lo.fr/ Grand parking près du musée
Accessible aux personnes en situation d’handicap
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