Visite libre du musée, Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô, Saint-Lô

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du musée ainsi que les expositions temporaires « Les territoires de l’enfance » et « Monet au fil de l’eau – Agnès Tollier »

Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô Place du Champ de Mars 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie 02 33 72 52 55 http://musees.saint-lo.fr/ Grand parking près du musée

Accessible aux personnes en situation d’handicap

Journées européennes du patrimoine 2026