Visite libre du musée, Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h30 Musée des Beaux-Arts de Caen Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée.

Musée des Beaux-Arts de Caen Le château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://mba.caen.fr

Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée.

© C. Schuhmann, MBA Caen