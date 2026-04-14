Visite libre du musée, Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen
Visite libre du musée, Musée des Beaux-Arts de Caen, Caen samedi 23 mai 2026.
Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h30 Musée des Beaux-Arts de Caen Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée.
Musée des Beaux-Arts de Caen Le château 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://mba.caen.fr
Découvrez les collections du XVe au XXIe siècles du musée des Beaux-Arts ainsi que les expositions de Lise Duclaux et Caroline Bouyer en résidence au musée.
© C. Schuhmann, MBA Caen
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