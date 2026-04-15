Visite libre du musée, Musée des Beaux-arts et de la Dentelle, Alençon

Visite libre du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes à partir de 18h. L’occasion de visiter les trois collections permanentes :

– la collection Dentelles : découvrez la dentelle au Point d’Alençon, dont le savoir-faire d’exception est inscrit depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Cette dentelle à l’aiguille, unique au monde, est réalisée entièrement à la main avec du fil de coton blanc. Pour réaliser l’équivalent d’un timbre-poste, 7 à 15 heures sont nécessaires !

– la collection Beaux-arts : de Giovanni Massone à Bernard Buffet, la galerie de peinture retrace 500 ans d’histoire de l’art à travers les écoles française, italienne et nordique.

– le Cambodge d’Adhémard Leclère : une collection d’objets d’Asie du Sud-Est a de quoi intriguer en Normandie. On la doit à Adhémard Leclère : cet Alençonnais a travaillé dans l’administration française en Indochine de 1886 à 1911. Le fonds d’objets cambodgiens qu’il a constitué et donné au musée figure désormais parmi les collections de référence pour l’étude de la culture khmère.

Vous pourrez également vous émerveiller devant les dentelles contemporaines de l’exposition Dentelles d’Alençon et du Puy. 50 ans de création dans les ateliers nationaux. À l’occasion des 50 ans des ateliers nationaux de dentelle d’Alençon et du Puy-en-Velay, le musée des Beaux-arts et de la Dentelle propose un dialogue inédit entre les productions à l’aiguille et aux fuseaux de ces deux manufactures pour mettre en lumière la vitalité de la création au sein des ateliers et le délicat processus d’interprétation des œuvres d’artistes contemporains qui mettent quotidiennement les dentellières au défi de faire évoluer leur art pluriséculaire.

Venez découvrir les créations réalisées par la classe de CE1-CE2 de l’école Emile Dupont d’Alençon. Ils ont travaillé depuis le début de l’année sur le thème du portrait : portraits d’œuvres, portrait de Jérémy Gobé, portrait des dentellières…

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle 12 Rue du Capitaine Charles Aveline, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 33233324007 http://museedentelle.cu-alencon.fr Collection de dentelles de différents centres dentelliers européens du XVIIe siècle à nos jours et collection de référence en dentelle au Point d’Alençon. Collections de peintures : écoles française et hollandaise du XVe au XIXe siècles. Un fonds consacré à l’ethnographie du Cambodge (plus de cinq cents objets du quotidien cambodgien à l’œuvre d’art khmère) constitué par Adhémard Leclere (1853 – 1917) alençonnais d’origine et dernier résident général du Cambodge. À l’extérieur, le musée est accessible par des rampes d’accès, les étages sont accessibles grâce à un ascenseur. Une boucle magnétique est disponible sur demande à l’accueil du musée. Venir au musée : par la route (A 28 – RN 12 – RN 138 – RN 155), par le train (Paris-Alençon (≈ 2h) – Lignes Paris / Granville et Caen / Tours). Se stationner : rue Jullien (à l’intersection de la Rue Louis Lallemant), parking au sein de la cour Capitaine François Bouilhac, place Foch (place de l’Hôtel de Ville), parking de la Dentelle.

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes à partir de 18h. L’occasion de visiter les trois collections permanentes :

©Olivier Héron – Service Communication Ville et Communauté Urbaine d’Alençon