Visite libre du musée, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
Visite libre du musée, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan samedi 19 septembre 2026.
Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée Fernand Léger – André Mare Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter gratuitement le musée et son accrochage temporaire au sein du parcours de visite.
Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/musee-leger-mare/ https://www.facebook.com/MuseeLegerMare/?locale=fr_FR Accessible aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.
Journées européennes du patrimoine 2026
© Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan
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