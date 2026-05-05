Visite libre du musée, Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée Fernand Léger – André Mare Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour visiter gratuitement le musée et son accrochage temporaire au sein du parcours de visite.

Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville, 61200 Argentan Argentan 61200 Orne Normandie 02 33 16 55 97 https://musees-argentan.fr/musee-leger-mare/ https://www.facebook.com/MuseeLegerMare/?locale=fr_FR Accessible aux personnes à mobilité réduite et malentendantes.

Journées européennes du patrimoine 2026

© Musée Fernand Léger – André Mare, Argentan