Visite libre du musée Saint-Louis, Musée Saint-Louis, Yvetot

Informations pratiques

Visite libre du musée Saint-Louis Samedi 19 septembre, 10h00, 13h00 Musée Saint-Louis Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Chapelle Saint Louis détruite en 2017 n’a pas complètement disparue,

Le musée Saint-Louis réunit des objets liturgiques de celle-ci ainsi que des vitraux soigneusement restaurés mais également des éléments architecturals tels que l’autel, les bénitiers et la cloche de cette chapelle.

Musée Saint-Louis 7 rue du champ de Courses, 76190 Yvetot Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie 02 35 95 73 00 M. Asselin Desparts lègue à son décès une partie de sa fortune à la ville d’Yvetot afin de bâtir un hospice. Conformément à sa volonté celui-ci voit le jour en 1817 rue Clos du Manoir puis se déplace en 1821, rue du Calvaire. Vingt ans plus tard , l’Hospice est reconstruit à l’emplacement actuel de l’Hôpital d’Yvetot. Il est dirigé par des religieuses qui décident d’y faire construire en 1845, la Chapelle Saint Louis.

En 1934, un second réalisé par Jean Dubald Hédelin permet un déploiement nouveau par la construction de nouveaux bâtiments et la médecine moderne qui y est pratiquée.

L’ancien Hospice devient alors l’Hôpital Asselin-Hédelin.

Certains bâtiments vétustes sont condamnés puis détruits comme la Chapelle Saint Louis en 2016. C’est ainsi que l’année suivante, nait le projet du Musée Saint-Louis. Parking à proximité

La Chapelle Saint Louis détruite en 2017 n’a pas complètement disparue,

Grégoire Auger pour YNT