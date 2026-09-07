Visite libre du Muséum Requien, Muséum Requien, Avignon

Informations pratiques

Visite libre du Muséum Requien 19 et 20 septembre Muséum Requien Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre : Explorez les merveilles de la nature lors d’une visite libre exceptionnelle du Muséum Requien ! Fondé par Esprit Requien, un passionné de sciences naturelles, ce musée abrite plus d’1,2 million de spécimens : fossiles, minéraux, plantes rares, animaux naturalisés et bien plus encore.

Au programme :

-Un voyage dans le temps : Découvrez l’histoire géologique du Vaucluse et des trésors vieillis de plusieurs milliards d’années.

-Des collections uniques : Herbiers, coquillages, squelettes et insectes vous révèlent la biodiversité passée et présente.

-Un lieu de savoir : Une bibliothèque spécialisée, initiée par Requien lui-même, pour approfondir vos connaissances.

Le saviez-vous ? Le Muséum Requien est un véritable cabinet de curiosités où se côtoient science, art et histoire. Ses réserves recèlent des spécimens rares, parfois exposés pour la première fois !

Muséum Requien 67 Rue Joseph Vernet, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413605120 https://www.museum-requien.org Herbiers de Requien, de Loiseleur Deslongchamps et de Jean Henri Fabre. Séries d’ammonites du Crétacé moyen de Bulo. Carabes de Pélissier. Ours bruns fossiles provenant du Mont Ventoux. Le musée Requien propose deux expositions permanentes, intitulées “Plongée dans le temps” et “Faune vauclusienne”, qui retracent les grandes étapes de la vie dans le département de vaucluse. Avec “Plongée dans le temps”, cristal de gypse et requin blanc géant, étoiles de mer, poissons imprimés dans la pierre, témoignent de l’évolution des paléomilieux et de la biodiversité avant l’influence de l’homme sur son environnement. “Faune vauclusienne” offre un aperçu de la richesse animale des deux habitats majeurs régionaux, les rochers et le bord des rivières, et permet de découvrir les derniers grands prédateurs du XIXe siècle, l’ours et le loup. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mardi au samedi.

Le Muséum Requien porte le nom de son fondateur Esprit Requien (1788-1851) qui, passionné de sciences naturelles, de beaux-arts et bibliophile averti donna ses collections à la Fondation Calvet pour …