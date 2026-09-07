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Visite libre du Panthéon, Le Panthéon, Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Panthéon · Paris

Visite libre du Panthéon, Le Panthéon, Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Panthéon
Adresse
Place du Panthéon, 75005 Paris, France
Ville
75005 Paris
Département
Paris
Tarif
Non ouvert aux groupes

Visite libre du Panthéon 19 et 20 septembre Le Panthéon Paris

Non ouvert aux groupes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur du Quartier latin, à Paris, découvrez l’histoire de l’église Sainte-Geneviève, devenue au gré des bouleversements politiques, le Panthéon, temple des grands hommes et grandes femmes de la nation. Le monument sera ouvert à la visite gratuitement sans réservation à toutes et à tous.

Le Panthéon Place du Panthéon, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0144321800 https://www.paris-pantheon.fr L’église Saint-Geneviève, édifiée par Soufflot dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, a été transformée en monument commémoratif pendant la Révolution. Elle est rendue au culte sous la Restauration, mais redevient édifice commémoratif dans le courant du XIXe siècle. En métro : Ligne 10 – Station Maubert-Mutualité. Ligne 7 – Station Place Monge . En RER : Ligne B – Station Luxembourg. À vélo : Station Vélib’ N5032 (Panthéon – Valette).
Visite libre

©Jean-Christophe Ballot / CMN

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