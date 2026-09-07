Visite libre du Panthéon, Le Panthéon, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Panthéon · Paris
Informations pratiques
Visite libre du Panthéon 19 et 20 septembre Le Panthéon Paris
Non ouvert aux groupes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au cœur du Quartier latin, à Paris, découvrez l’histoire de l’église Sainte-Geneviève, devenue au gré des bouleversements politiques, le Panthéon, temple des grands hommes et grandes femmes de la nation. Le monument sera ouvert à la visite gratuitement sans réservation à toutes et à tous.
Le Panthéon Place du Panthéon, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France 0144321800 https://www.paris-pantheon.fr L’église Saint-Geneviève, édifiée par Soufflot dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, a été transformée en monument commémoratif pendant la Révolution. Elle est rendue au culte sous la Restauration, mais redevient édifice commémoratif dans le courant du XIXe siècle. En métro : Ligne 10 – Station Maubert-Mutualité. Ligne 7 – Station Place Monge . En RER : Ligne B – Station Luxembourg. À vélo : Station Vélib’ N5032 (Panthéon – Valette).
Visite libre
©Jean-Christophe Ballot / CMN
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