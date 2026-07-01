Visite libre du pavillon, Pavillon de Louis Martin, Alençon

Informations pratiques

Visite libre du pavillon Samedi 19 septembre, 14h00 Pavillon de Louis Martin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Lorsque Louis acquiert, en 1857, cette petite tour en bord de Sarthe, c’est pour disposer d’un lieu de méditation où il puisse s’adonner à son loisir favori : la pêche. Après son mariage avec Zélie, les époux viendront, avec leurs enfants, y couler des heures tranquilles.

Acheté par Louis Martin, en avril 1857, le Pavillon fut pour lui un lieu où il aimait aller. A l’angle d’un jardin, cette petite tour hexagonale comporte un rez-de-chaussée et deux étages auxquels donne accès un escalier en pierre extérieur, pour le premier puis intérieur pour le second.

Louis installe, tout d’abord au Pavillon, la statue de la Vierge que lui a offerte Mlle Félicité Baudouin, une pieuse alençonnaise très impliquée dans les œuvres sociales. Copie de celle de Bouchardon, à Saint-Sulpice de Paris, (original en argent, fondue pendant la Révolution, cette Vierge représente l’Immaculée, les mains ouvertes comme pour épandre ses grâces).

Comme plus tard du belvédère des Buissonnets, à Lisieux, Louis fait du Pavillon le lieu de ses lectures. Des notes tenues au cours de sa vie permettent de découvrir ses goûts. Fils de son temps, il aime, parmi bien d’autres, à se nourrir de Lamartine ou de Châteaubriant (dont il achète les œuvres complètes dès le 21 octobre 1846 « au prix de 25 f. les 10 volumes ».)

Pavillon de Louis Martin Rue du pavillon, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie

Lorsque Louis acquiert, en 1857, cette petite tour en bord de Sarthe, c’est pour disposer d’un lieu de méditation où il puisse s’adonner à son loisir favori : la pêche. Après son mariage avec Zélie, …

©Sanctuaire d’Alençon