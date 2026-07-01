Visite libre du poste de commandement de la Flak (DCA) allemande, PC FLAK, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre du poste de commandement de la Flak (DCA) allemande 19 et 20 septembre PC FLAK Seine-Maritime

2€, gratuit <12 ans, possibilité de réserver en ligne pour éviter l'attente et acheter des billets préférentiels (visites groupées avec nos autres sites), accès par rue Félix FAURE et Escarpée, réservation en ligne à partir du 1/08 Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition sur le système défensif de la Flak (DCA) allemande. Présentation de matériel de bunker allemand, diverses archives.

Reconstitution de deux chambres du bunker (uniformes et mobilier).

Présence et animation par l’association des SHTSF (société Havraise de télégraphie sans fil), ateliers pour enfants et adultes; morse, communication par téléphone d’époque, radiogonométrie.

Suivre les fléchages rue Félix FAURE « mémoire et Patrimoine » (panneaux jaunes).

Accès par la rue Felix FAURE puis la rue Escarpée

PC FLAK 2 rue escarpée, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Félix Faure Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.memoire-et-patrimoine-le-havre.fr/JEP2026.html »}]

Exposition sur le système défensif de la Flak (DCA) allemande. Présentation de matériel de bunker allemand, diverses archives.

© FOUESIL Sylvain