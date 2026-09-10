Visite libre du réfectoire de l’ancien hôpital, de la salle des étains rénovée et des maquettes de l’ancien hôpital sur l’ile Saint-Laurent, Ancien Hôpital, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre du réfectoire de l’ancien hôpital, de la salle des étains rénovée et des maquettes de l’ancien hôpital sur l’ile Saint-Laurent 19 et 20 septembre Ancien Hôpital Saône-et-Loire

Gratuit | Présence de l’association dans le réfectoire des soeurs et la salle arcade 1 | Les autres bâtiments sont fermés du fait des travaux de démolition alentours.| Respect des régles sanitaires en vigueur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association Abigaïl Mathieu qui œuvre pour la valorisation et la protection du patrimoine de l’ancien hôpital présentera son action dans la salle « Arcade 1 » et au sein de la salle des étains restaurée et du réfectoire des sœurs. Les membres de l’association présenteront des chantiers de conservation et de restauration menés depuis 2020 avec l’association « Rempart ».

L’ancien hôpital de Chalon est situé sur l’île Saint-Laurent depuis le XVIe siècle. Il a été fondé en 1530 par les échevins de Chalon, sur autorisation de François Ier, pour remplacer la maison-Dieu Saint-Éloi (premier hôpital de la ville, fondé par l’évêque à l’époque carolingienne). C’était un établissement de charité qui accueillait gratuitement des malades pauvres, d’où son appellation d’« hôpital des pauvres malades». En fonction jusqu’en 2011, cet hôpital a été remanié à de nombreuses reprises : les maquettes du site, présentées lors de votre venue, en témoignent.

La salle qui précède le réfectoire, dite « salle des étains » est meublée de bancs coffres le long des murs. On suppose que les pauvres de la ville pouvaient venir y prendre leurs repas. Aménagé au début du XVIIIe siècle, le réfectoire est orné de boiseries de style rocaille (présentant des décors végétaux, des courbes, et des motifs asymétriques). Elles comprennent des médaillons figurant les évangélistes. La fontaine, en pierre rose comme le sol, atteste de la date de création de cette pièce (1720).

Ancien Hôpital 7 quai de l’hôpital 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’association Abigaïl Mathieu qui œuvre pour la valorisation et la protection du patrimoine de l’ancien hôpital présentera son action, la salle des étains restaurée et le réfectoire des sœurs.

© Ville de Chalon sur Saône