Visite libre du rez-de-chaussée du Musée de la Visitation, Musée de la Visitation, Moulins

Visite libre du rez-de-chaussée du Musée de la Visitation 19 et 20 septembre Musée de la Visitation Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre des salles du rez-de-chaussé en présence d’un guide.

Musée de la Visitation 4, place de l’ancien-palais 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 70 44 39 03 https://www.musee-visitation.eu Musée de l’ordre de la Visitation installé dans des immeubles des XV ème et XVII ème siècles. Il accueille des collections aussi variées que l’art de la broderie, la peinture et l’enluminure, l’orfèvrerie, le papier roulé, la dentelle, les canivets etc

Visite libre des salles du rez-de-chaussé en présence d’un guide.

©J- Foisselon / Musée de la Visitation