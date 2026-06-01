Visite libre du sentier nature, Jardin du Grand Presbytère, Martres-Tolosane

Visite libre du sentier nature 5 – 7 juin Jardin du Grand Presbytère Haute-Garonne

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Parcourez Martres-Tolosane à travers un itinéraire nature et découvrez le lac de Saint-Vidian, au cœur d’un cadre où se mêlent patrimoine local et paysages naturels.

Jardin du Grand Presbytère 6 place Henri Dulion, 31220 Martres-Tolosane Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie 05 61 87 64 93 Que ce soit à la campagne ou en ville, les oiseaux égayent les jardins, les balcons et les parcs avec leurs chants et joli plumage. Ce sont de précieux alliés pour le Grand Presbytère, centre d’art contemporain et des métiers d’art de Martres-Tolosane.

En effet, quoi de mieux que faire cohabiter la nature et l’art.

Insoupçonné et insoupçonnable, deux qualificatifs qui viennent à l’esprit lors de la découverte du jardin du Grand Presbytère.

Secret, intime, l’ancien jardin de curé est un décor naturel harmonisé par l’homme. Ici l’art se nourrit de la vraie vie. Les massifs d’hortensias, les buis, les palmiers centenaires se mêlent à afin de créer un décor à la fois apaisant et artistique. C’est une atmosphère secrète, intime et discrète qui règne ici. La quiétude de cet endroit propice à la relaxation séduit.

Il faut prendre son temps et flâner, tout en admirant les œuvres. Même le chant des oiseaux est perceptible ! Aussi, profitez des « Rendez-vous au jardin » pour découvrir l’équilibre entre l’art et le jardin.

Comme le résumerait Jacques Delille « Un jardin, à mes yeux, est un vaste tableau. Soyez peintre. »

Parcourez Martres-Tolosane à travers un itinéraire nature et découvrez le lac de Saint-Vidian, au cœur d’un cadre où se mêlent patrimoine local et paysages naturels.

©OTI CoeurdeGaronne