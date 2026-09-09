Visite libre du site des bunkers de la Tamarissière 1942, Site des Bunkers de La Tamarissière, Agde

Informations pratiques

Visite libre du site des bunkers de la Tamarissière 1942 19 et 20 septembre Site des Bunkers de La Tamarissière Hérault

Gratuit. Sans réservation. Un peu d’attente en cas d’affluence. On aide les PMR à y accéder. Les Bunker ne sont malheureusement peu accessibles (3 marches), mais on tient à ce que vous les visitiez aussi…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1942, face à l’avancée des Alliés en Afrique du Nord, l’Allemagne entreprend la construction du « Mur de la Méditerranée ».

Découvrez les quatre bunkers restaurés du site. Chacun présente un aspect de la Seconde Guerre mondiale et de l’histoire locale : la construction des ouvrages, les défenses de plage, le poste de commandement, l’hôpital et la vie des Agathois pendant le conflit. Des personnages en tenue d’époque accompagneront la visite.

À l’extérieur, explorez des campements américain et allemand réunissant du matériel d’époque et des véhicules militaires.

Site des Bunkers de La Tamarissière Parking Antoine Groignard, La Tamarissière, 34300 Agde Agde 34300 La Tamarissière Hérault Occitanie 06 22 60 51 83 https://www.facebook.com/groups/641135315986822/?fref=nf Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Agde, La Tamarissière, une zone potentiellement sujette à un débarquement, a été fortifiée avec près d’une cinquantaine de constructions, comprenant deux batteries de défense, dans le but de verrouiller l’accès maritime facile vers les terres et le port d’Agde via le fleuve Hérault. La première ligne de défense, située sur la plage, a été démolie à cause de l’érosion jusqu’en 1987, mais il reste encore 30 bunkers en place. Parmi ces derniers, un imposant bunker de type 638, une infirmerie d’une superficie de 220 m2 restauré depuis 10 ans et désormais un bunker 610, un poste de commandement de 200m2 ouvert en mai 2023. Ils sont les seuls ouverts à la visite en Méditerranée.

Les numéros 638 et 610 correspondent à la désignation allemande de ces types de bunkers standardisés. Il s’agit d’un hôpital de campagne composé de 9 pièces destinées au traitement et aux soins des soldats blessés en cas de conflit pour le 638. Le 610 est un poste de commandement comportant 6 pièces où sont gérées les informations locales de défense de la côte; salles des cartes, salle radio, téléphone, salle de repos, périscope de surveillance maritime et chambres des officiers. Depuis le parking Antoine Groignard, prendre le chemin à l’arrière des dunes. Suivre le parcours fléché sur 500 m.

1942, face à l’avancée des Alliers en Afrique, l’Allemagne construit le « Mur de Méditerranée ». Visite des 4 Bunker restaurés du site. Chacun explique un aspect de la Seconde Guerre mondiale et du de…

©Laurent Gheysens