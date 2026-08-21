Visite libre du Studio Frank-Horvat, Studio Frank-Horvat, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Visite libre du Studio Frank-Horvat Samedi 19 septembre, 13h00 Studio Frank-Horvat Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Entrée libre sans réservation.

Studio Frank-Horvat 5 rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.studiofrankhorvat.com/ Photojournaliste, grand photographe de mode et pionnier du numérique, Frank Horvat (1928-2020) laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de photographies et d’archives toujours conservées dans son studio.

Entrée libre sans réservation.

© Studio Frank Horvat