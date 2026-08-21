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Visite libre du Studio Frank-Horvat, Studio Frank-Horvat, Boulogne-Billancourt

samedi 19 septembre 2026 · Studio Frank-Horvat · Boulogne-Billancourt

Visite libre du Studio Frank-Horvat, Studio Frank-Horvat, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Studio Frank-Horvat
Adresse
5 rue de l'Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Hauts-de-Seine

Visite libre du Studio Frank-Horvat Samedi 19 septembre, 13h00 Studio Frank-Horvat Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Entrée libre sans réservation.

Studio Frank-Horvat 5 rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.studiofrankhorvat.com/ Photojournaliste, grand photographe de mode et pionnier du numérique, Frank Horvat (1928-2020) laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de photographies et d’archives toujours conservées dans son studio.
Entrée libre sans réservation.

© Studio Frank Horvat

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