Visite libre du Studio Frank-Horvat, Studio Frank-Horvat, Boulogne-Billancourt
samedi 19 septembre 2026 · Studio Frank-Horvat · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Visite libre du Studio Frank-Horvat Samedi 19 septembre, 13h00 Studio Frank-Horvat Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Entrée libre sans réservation.
Studio Frank-Horvat 5 rue de l’Ancienne-Mairie 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.studiofrankhorvat.com/ Photojournaliste, grand photographe de mode et pionnier du numérique, Frank Horvat (1928-2020) laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de photographies et d’archives toujours conservées dans son studio.
Entrée libre sans réservation.
© Studio Frank Horvat
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