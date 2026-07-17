Visite libre du temple du Foyer de l’Âme, Temple protestant du Foyer de l’Âme, Paris

Informations pratiques

Visite libre du temple du Foyer de l’Âme Samedi 19 septembre, 13h30 Temple protestant du Foyer de l’Âme Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir le temple du Foyer de l’Âme, un lieu emblématique du protestantisme libéral et social, construit entre 1905 et 1907 sous l’égide du pasteur Charles Wagner.

Temple protestant du Foyer de l’Âme 7B Rue du Pasteur Wagner, 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Paris Île-de-France https://www.foyerdelame.fr/ https://www.facebook.com/foyerdelame Inauguré en 1907, le temple du Foyer de l’Ame, par son architecture étonnante, s’inspire des grands magasins, avec sa verrière zénithale, ses escaliers et ses coursives à balcons. Fondée par le pasteur Charles Wagner, c’est l’une des paroisses les plus représentatives du protestantisme libéral et social à Paris. Métro : Bréguet-Sabin (ligne 5), Bastille (lignes 1 et 5), Chemin vert (ligne 8)

Visite libre

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