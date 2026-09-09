Visite libre du théâtre de rocailles de la Villa Santa Lucia, Monument Historique classé, Villa Santa Lucia, Marseille

Informations pratiques

Visite libre du théâtre de rocailles de la Villa Santa Lucia, Monument Historique classé 17 et 18 octobre Villa Santa Lucia Bouches-du-Rhône

Tarif préférentiel : 5 euros / personne. Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants et les personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif dans les 3 cas). Prévoir des chaussures confortables.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:30:00+02:00

Plongez le temps d’un week-end dans l’univers de la rocaille.

A la fin du XIXe siècle et au début du XXe, les rocailles foisonnent dans plusieurs quartiers de la ville.

Souvent cachées derrière les murs de propriétés privées, celles-ci étaient réalisées par de véritables artisans artistes d’origine italienne.

Aussi appelé art du ciment, l’art de la rocaille imitait des éléments de la nature mais aussi des bancs, des personnages, etc.

Le jardin de la Villa Santa Lucia présente un ensemble d’architectures et de décors en rocailles remarquables du XIXe siècle (grottes, cascade, belvédère, crèche…), réalisé dans les années 1890 par le rocailleur Gaspard Gardini.

A découvrir en visite libre le samedi 17 et le dimanche 18 octobre lors des Journées Nationales de l’Architecture.

Nous (propriétaires) sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition des journées nationales de l’architecture.

#Historique et architecture de la Villa # art de la rocaille # collection de plantes # jardin remarquable…

Atelier devinettes pour enfants et adultes.

Ouverture au public : le samedi et le dimanche de 10h30 à 16h30.

Entrée du public par les escaliers au 8, montée de la Napoule,13007 Marseille (angle 60, Traverse Nicolas).

Veuillez noter qu’en raison du nombre important de visiteurs, l’attente est possible à l’entrée de la Villa.

Nombreuses marches dans le jardin, prévoir des chaussures confortables.

NB : belvédère en rocaille non accessible, mais bien visible depuis la pelouse.

Tarif préférentiel : 5 euros / personne. Gratuit pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi, les étudiants et les personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif dans les 3 cas). Prévoir des chaussures confortables.

Règlement par chèque ou espèces uniquement.

Instagram : villasanta_lucia_marseille

Au plaisir de vous accueillir.

Villa Santa Lucia 60 Traverse Nicolas, 13007 Marseille, France Marseille 13007 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622655205 La Villa présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de l’intérêt architectural et paysager de cette remarquable villa et de son jardin, vaste théâtre de rocailles déployé sur sept niveaux et particulièrement représentatif de l’art des rocailleurs marseillais de l’époque 1900 en raison aussi de l’exceptionnel état de conservation de l’ensemble du réseau hydraulique permettant la mise en eau de ces ouvrages.

Plongez le temps d’un week-end dans l’univers de la rocaille.

©Elise Renard