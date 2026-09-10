Visite libre du trésor de la Cathédrale de Lyon, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon
vendredi 18 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Jean-Baptiste · Lyon
Informations pratiques
Visite libre du trésor de la Cathédrale de Lyon 18 – 20 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Rhône
Limité à 48 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite libre du trésor de la cathédrale de Lyon.
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint Jean, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478814889 https://primatiale.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon Située au cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 à 1481.
L’une des particularités de l’édifice est de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin XIVe siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune, du soleil et des étoiles au-dessus de Lyon. Métro ligne D – Station Vieux-Lyon.
Visite libre du trésor de la cathédrale de Lyon.
©tresordelacathedraledelyon
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