Visite libre du tribunal judiciaire de Chaumont, Tribunal judiciaire, Chaumont

Informations pratiques

Visite libre du tribunal judiciaire de Chaumont Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire Haute-Marne

Pour des raisons de sûreté et de circulation du public, en fonction du nombre de visiteurs, une régulation des flux pourra être mise en œuvre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pour cette deuxième édition, outre le circuit thématique consacré au palais comtal — accessible sur réservation préalable et partagé entre le musée et le palais de justice —, le tribunal ouvrira ses portes aux visiteurs.

Plusieurs expositions sont proposées au sein des espaces suivants :

– Salle voûtée : présentation des costumes d’audience ;

– Salle des assises : exposition sur le tirage au sort du jury criminel ;

– Salle des pas perdus : photos et plans permettant de découvrir le palais de justice à travers le temps et les projets ; avec notamment des photos de l’incendie de 1976 et la présentation des grandes étapes du programme immobilier actuellement en cours;

– Salle des pas perdus : exposition mise en place le 8 mars 2026 à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes évoquant la place des femmes au sein de la justice.

Tribunal judiciaire 23 rue du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 03 25 32 84 20 https://www.cours-appel.justice.fr/dijon/tribunal-judiciaire-de-chaumont https://x.com/pr_chaumont?lang=fr Construit à l’emplacement du palais comtal médiéval, le tribunal judiciaire de Chaumont est le siège de l’arrondissement judiciaire de Chaumont, dont le ressort couvre le département de la Haute-Marne. La justice y est rendue depuis plus de 800 ans et, dans quelques années, le tribunal de commerce de Chaumont y sera également installé, constituant ainsi une nouvelle cité judiciaire. En raison de travaux de réaménagement du tribunal judiciaire de Chaumont, le stationnement sur la place du Palais sera totalement interdit à compter du 15 septembre 2025 et pendant toute la durée des travaux. Cela concernera également la rue du Palais, depuis la rue Monseigneur Desprez jusqu’à la rue Hautefeuille.

Pour cette deuxième édition, outre le circuit thématique consacré au palais comtal — accessible sur réservation préalable et partagé entre le musée et le palais de justice —, le tribunal ouvrira ses …

©Narit Chhay