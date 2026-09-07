Visite libre du Vieux Château & Jardin de Jeanne, Vieux château – Jardin de Jeanne, Saint-Amand

Informations pratiques

Visite libre du Vieux Château & Jardin de Jeanne 19 et 20 septembre Vieux château – Jardin de Jeanne Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Créé en 2012, le Jardin de Jeanne s’inspire de l’iconographie médiévale. Organisé en petits clos, il réunit un verger, des vignes palissées, un rucher traditionnel, des légumes d’hier et d’aujourd’hui ainsi qu’un riche assortiment de plantes aromatiques et médicinales, offrant un véritable voyage au cœur des jardins du Moyen Âge.

À ses côtés se dresse le Vieux Château, dont les origines remontent au XIIIe siècle. Partiellement en ruine et actuellement en cours de restauration, il ouvre exceptionnellement ses extérieurs à la visite. Les visiteurs pourront également découvrir, au premier étage de cette salle gasconne, une reconstitution d’un intérieur médiéval permettant de mieux comprendre le cadre de vie de l’époque.

Vieux château – Jardin de Jeanne Vieux château, 32120 Homps Saint-Amand 32120 Gers Occitanie 0786745790 Homps regorge de merveilles à découvrir. Parmi elles, situé sur le rocher où se trouve la zone fortifiée, se trouvent les vestiges du vieux château, magnifiquement restauré sous la forme d’une tour datant du XIIIe siècle.

N’hésitez pas à vous approcher et à pénétrer dans le jardin de Jeanne, qui se trouve au pied de la tour. Ce jardin s’inspire des jardins médiévaux et vous y trouverez des palissades en châtaignier et des plessis qui protègent les cultures de légumes, d’herbes aromatiques, de plantes condimentaires et médicinales. Les arbres fruitiers en demi-tige, les vignes palissées, les rosiers grimpants et les fleurs vivaces ajoutent tout leur charme à ce jardin harmonieux.

**JARDIN de JEANNE :** créé en 2012, inspiréde de l’iconographie médiévale, divisé en petits clos, verger, vignes palissées, rucher à l’ancienne , légumes d’hier et d’aujourd’hui , plantes et siècle…

© Sylvia de Saint Wandrille