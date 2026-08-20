Visite libre d’un corps de garde du Peyrou, Place royale du Peyrou, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre d’un corps de garde du Peyrou 19 et 20 septembre Place royale du Peyrou Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pénétrez à l’intérieur du corps de garde nord du Peyrou, exceptionnellement ouvert au public.

Vous y découvrirez une courte exposition consacrée à l’histoire de la place Royale du Peyrou.

Place royale du Peyrou 34060 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie Jusqu’au XVIe siècle, le puy Arquinel est un promontoire couvert de garrigue, situé aux portes de Montpellier. En 1685, les États de Languedoc décident d’y ériger une statue équestre à la gloire de Louis XIV. Commence alors l’aménagement de la promenade du Peyrou, qui se poursuivra pendant plus d’un siècle sous la direction des architectes Charles-Augustin Daviler puis Jean-Antoine Giral. La première promenade, l’arc de triomphe et son pont, l’aqueduc ainsi que le château d’eau viennent progressivement composer l’un des ensembles monumentaux les plus emblématiques de la ville.

Pénétrez à l’intérieur du corps de garde nord du Peyrou, ouvert de façon exceptionnelle. Vous y découvrirez une courte exposition sur l’histoire de la place royale.

© Montpellier Méditerranée Métropole | Ludovic Séverac