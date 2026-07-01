Visite libre d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle, Hôtel de Cambacérès-Murles, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle 19 et 20 septembre Hôtel de Cambacérès-Murles Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre de la cour d’honneur et de la cage d’escalier de l’immeuble.

Hôtel de Cambacérès-Murles 3, rue Sainte Croix, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Construit en 1723 par Jean Giral pour Dominique Cambacérès, chef de la branche des Restinclières devenus plus tard Montlaur de Murles par mariage.

À son emplacement, s’élevait la demeure familiale dont Dominique Cambacérès avait hérité.

Ce bel immeuble du XVIIIe siècle mérite une visite pour sa cour et son superbe escalier d’honneur. Tram 4 et 5 arrêt Peyrou

Visite libre de la cour d’honneur et la cage d’escalier de l’immeuble

© Gilles Romieu