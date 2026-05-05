Visite libre d’une église en granit rose, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

Visite libre d’une église en granit rose Dimanche 28 juin, 15h00 La Bastide l’Evêque Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

⛪ Découverte libre de l’église Saint-Jean-Baptiste

Visitez librement l’église Saint-Jean-Baptiste, édifice de style gothique méridional avec son clocher-porche typique, qui domine la place de la bastide. Edifiée dès le XIVe siècle et modifiée au XVIe siècle.

Documentation disponible sur place pour approfondir la découverte.

La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie

Visite libre ou guidée de l’église des XIVe-XVIe siècles de la Bastide-l’Évêque.

© Mairie Le Bas Ségala