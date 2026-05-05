Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite libre d’une église en granit rose, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

Visite libre d’une église en granit rose, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala

Visite libre d’une église en granit rose, La Bastide l’Evêque, Le Bas Ségala dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La Bastide l'Evêque

Adresse : La Bastide l'Evêque

Ville : 12200 Le Bas Ségala

Département : Aveyron

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Gratuit. Sans réservation.

Visite libre d’une église en granit rose Dimanche 28 juin, 15h00 La Bastide l’Evêque Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

⛪ Découverte libre de l’église Saint-Jean-Baptiste

Visitez librement l’église Saint-Jean-Baptiste, édifice de style gothique méridional avec son clocher-porche typique, qui domine la place de la bastide. Edifiée dès le XIVe siècle et modifiée au XVIe siècle.
Documentation disponible sur place pour approfondir la découverte.

La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie
Visite libre ou guidée de l’église des XIVe-XVIe siècles de la Bastide-l’Évêque.

© Mairie Le Bas Ségala

À voir aussi à Le Bas Ségala (Aveyron)