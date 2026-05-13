Visite libre, Eglise des Cordeliers, Nancy
Visite libre, Eglise des Cordeliers, Nancy samedi 23 mai 2026.
Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Eglise des Cordeliers Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Visite libre et concert vous sont proposés en continu.
Eglise des Cordeliers 66 Grande rue 54000 Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 85 30 01 http://www.musee-lorrain.nancy.fr Édifiée à la fin du XVe siècle suite à la victoire du duc René II de Lorraine contre le duc de Bourgogne Charles Le Téméraire, l’église des Cordeliers devient la nécropole dynastique de la Maison de Lorraine et un lieu emblématique du pouvoir ducal. Entrée libre du mardi au dimanche
Les trésors des collections du musée lorrain vous attendent, dans le calme des murs centenaires de cet édifice unique, au cœur de la Vieille Ville.
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