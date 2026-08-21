Visite libre, Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale, Saint-Savin

Informations pratiques

Visite libre Dimanche 20 septembre, 11h30 Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Profitez d’une visite libre de l’abbatiale et découvrez à votre rythme ce remarquable édifice. Des médiateurs seront présents tout au long de la visite pour répondre à vos questions et vous faire partager l’histoire, l’architecture et le patrimoine du monument.

Église paroissiale de Saint-Savin, ancienne abbatiale 2 place du Castet 65400 Saint-Savin Saint-Savin 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 70 52 https://www.saint-savin65.com/ https://www.facebook.com/p/Saint-Savin-100064795956803/ Découvrez l’ancienne abbatiale de l’abbaye de Saint-Savin, aujourd’hui église paroissiale. Édifiée au XIIe siècle, probablement sur un site plus ancien, cette remarquable église romane a été surélevée à l’époque gothique. Elle conserve un riche mobilier ainsi qu’un exceptionnel orgue Renaissance, toujours en fonctionnement, considéré comme l’un des plus anciens de France et d’Europe.

Actuellement en cours de restauration, l’édifice fait l’objet d’un programme collaboratif de recherche associant la DRAC Occitanie et l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Cette visite vous permettra de découvrir l’église à la lumière des dernières avancées de ces travaux de recherche. Parking à l’entrée du village à proximité du cimetière

Visite libre de l’abbatiale (médiateurs : Jean-Vincent Roux association diocésaine et Françoise Bayoumeu conseillère municipale en charge du patrimoine).

©mairiesaintsavin