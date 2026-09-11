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Visite libre et ateliers vivants, Musée de l’Union compagnonnique, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Union compagnonnique · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de l'Union compagnonnique
Adresse
17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre et ateliers vivants 19 et 20 septembre Musée de l’Union compagnonnique Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée et ateliers vivants (uniquement le samedi.)

Musée de l’Union compagnonnique 17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 84 49 76 28 http://lecompagnonnage-brive.fr Le musée est situé à la « Cayenne », siège social de la société des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis dite « Union compagnonnique ». Y sont exposés des travaux que des « Sociétaires » ont réalisés pour être admis « Aspirant » ainsi que des pièces présentées par des Aspirants pour être reçus « Compagnons » (leur chef-d’œuvre). Pas de parking.
Visite libre du musée et ateliers vivants (uniquement le samedi.)

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