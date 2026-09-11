Visite libre et ateliers vivants, Musée de l’Union compagnonnique, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite libre et ateliers vivants 19 et 20 septembre Musée de l’Union compagnonnique Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée et ateliers vivants (uniquement le samedi.)

Musée de l’Union compagnonnique 17 bis avenue Firmin Marbeau, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 84 49 76 28 http://lecompagnonnage-brive.fr Le musée est situé à la « Cayenne », siège social de la société des Compagnons du Tour de France des Devoirs Unis dite « Union compagnonnique ». Y sont exposés des travaux que des « Sociétaires » ont réalisés pour être admis « Aspirant » ainsi que des pièces présentées par des Aspirants pour être reçus « Compagnons » (leur chef-d’œuvre). Pas de parking.

Visite libre du musée et ateliers vivants (uniquement le samedi.)