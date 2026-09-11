Visite libre et commentée de l’abbatiale du Ronceray, Place de la Laiterie 49100 Angers, Angers

Informations pratiques

Visite libre et commentée de l’abbatiale du Ronceray 19 et 20 septembre Place de la Laiterie 49100 Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce joyau roman vieux de 1000 ans, situé au cœur de la Doutre.

Visites flash proposées le samedi et le dimanche.

Place de la Laiterie 49100 Angers Place de la Laiterie, Angers 49100 Angers 49100 Doutre Maine-et-Loire Pays de la Loire Construite au 12e siècle, à la jonction du roman et du gothique, l’église de la Trinité est étroitement liée à l’abbatiale du Ronceray. La crypte de cette dernière n’est d’ailleurs accessible qu’en passant par la Trinité. Tram et parkings

Venez découvrir ce joyau roman vieux de 1000 ans, situé au cœur de la Doutre.

© G.Valton_Abbatiale du Ronceray Exposition Claude Viallat