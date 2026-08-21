Visite libre et gratuite du Musée Electropolis et de l’exposition L’électricité s’affiche, Musée Electropolis, Mulhouse

Informations pratiques

Visite libre et gratuite du Musée Electropolis et de l’exposition L’électricité s’affiche 19 et 20 septembre Musée Electropolis Haut-Rhin

Entrée libre, sans réservation et gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour venir découvrir ou redécouvrir le Musée Electropolis et sa nouvelle exposition gratuitement.

Au programme :

Visite libre du musée

À travers un parcours de 4000 m² où sont exposés près de 1000 objets exceptionnels, découvrez la passionnante histoire de l’électricité, de l’Antiquité à nos jours.

Exposition « L’électricité s’affiche »

Exceptionnellement, le musée expose des affiches originales, ainsi que des photographies, dessins, films, jeux, mascottes et objets publicitaires issus de ses riches collections.

Organisée selon une approche thématique (allégories, pédagogie, foyer, place des femmes, usages domestiques, environnement, régions), « L’électricité s’affiche » révèle comment ces images constituent de précieux marqueurs de l’évolution de la société, de ses modes de vie et de son rapport à l’énergie.

Jeu interactif Cherche et trouve numérique

Immersif et ludique, il permet de retracer l’histoire de l’électricité et de raviver le patrimoine en famille au travers de nombreuses photos d’éléments de la collection.

Durée du jeu : environ 45 minutes. Jeu accessible sur votre smartphone, dès 7 ans.

Selfie seventies

Un décor photo vintage pour prendre vos plus beaux selfies entre amis !

Compte tenu de l’importance de la fréquentation lors des Journées européennes du patrimoine, nous ne sommes pas en mesure d’assurer les animations d’électricité statique habituelles et le spectacle multimédia autour de la Grande Machine ne sera pas en fonctionnement, ni le jeu extérieur «Le réveil des machines endormies». Merci de votre compréhension.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 18h.

Entrée libre, sans réservation et gratuite.

Musée Electropolis 55 Rue du Pâturage, 68200 Mulhouse, France Mulhouse 68200 Dornach Haut-Rhin Grand Est +33389324850 https://www.musee-electropolis.fr Le musée Electropolis de Mulhouse conserve des machines et des appareils anciens et pionniers (du XVIIIe au début du XXe siècles) et surtout un ensemble représentatif d’objets domestiques faisant du Musée Electropolis la collection publique française de référence dans le domaine des applications domestiques de l’électricité. L’objet le plus célèbre est le groupe électrogène Sulzer-BBC de 1901, machine à vapeur et alternateur totalisant 170 tonnes.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour venir découvrir ou redécouvrir le Musée Electropolis et sa nouvelle exposition gratuitement.

©Darigo, D. Schoenig et Musée Electropolis