Visite libre et ou commentée – Concert de chants orthodoxe le dimanche à 14h, Eglise orthodoxe Saint-Basile, Nantes

Informations pratiques

Visite libre et ou commentée – Concert de chants orthodoxe le dimanche à 14h 19 et 20 septembre Eglise orthodoxe Saint-Basile Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visites libre et/ou commentées

Dimanche : concert de musique religieuse à 14h00

Eglise orthodoxe Saint-Basile 53 boulevard de la Beaujoire, 300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 98 31 46 37 https://orthodoxedenantes.pages-perso.free.fr/ Tram ligne 1 – arrêt Halvêque Parking sur place

Visites libre et/ou commentées

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