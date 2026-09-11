Visite libre et ou commentée – Concert de chants orthodoxe le dimanche à 14h, Eglise orthodoxe Saint-Basile, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Eglise orthodoxe Saint-Basile · Nantes
Informations pratiques
Visite libre et ou commentée – Concert de chants orthodoxe le dimanche à 14h 19 et 20 septembre Eglise orthodoxe Saint-Basile Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites libre et/ou commentées
Dimanche : concert de musique religieuse à 14h00
Eglise orthodoxe Saint-Basile 53 boulevard de la Beaujoire, 300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 98 31 46 37 https://orthodoxedenantes.pages-perso.free.fr/ Tram ligne 1 – arrêt Halvêque Parking sur place
Visites libre et/ou commentées
©Saint Basile
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