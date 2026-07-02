Visite libre : explorez le temple du Salin et son histoire, Temple du Salin, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre : explorez le temple du Salin et son histoire 19 et 20 septembre Temple du Salin Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Le Temple du Salin : de la trésorerie royale au temple protestant

Explorez librement ce lieu unique au cœur de Toulouse.

Ancien bâtiment de la trésorerie royale du XIIIe siècle, transformé en temple protestant de style néogothique en 1910, le temple du Salin vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Une exposition retrace son histoire fascinante, entre pouvoir royal et renouveau religieux, pour mieux comprendre les multiples vies de cet édifice emblématique.

Temple du Salin Place du Salin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://toulouse.epudf.org Trésorerie royale datant du XIIIe, embellie au XVe siècle, puis transformée en temple protestant par Léon Daurès, architecte départemental du Tarn, entre 1909 et 1911. De style néo-gothique, l’édifice est construit par l’entrepreneur en maçonnerie et pierre de taille Cassagnère et reprennent certains éléments médiévaux dont une partie des maçonneries. Le décor est réalisé par le maître-verrier Calmels, le mosaïste Laplana et le sculpteur Mauguet.

️ Le Temple du Salin : de la trésorerie royale au temple protestant

©Église réformée de Toulouse