Visite libre : Genius, le jardin à étages, Ilôt Résidence Surcouf, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre : Genius, le jardin à étages 19 et 20 septembre Ilôt Résidence Surcouf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un îlot d’ habitation de la Reconstruction se transforme, le végétal se déploie sur plusieurs niveaux, horizontalement et verticalement !

Comme chaque année, le collectif Les Gens des Lieux vient révéler les potentialités d’un site.

Venez découvrir l’ évolution de ce petit jardin démarré en 2025 et la restitution des ateliers d’ écriture poétique in-situ proposés par le Labo des Histoires Normandie et l’ auteur Yann Dupont.

Ilôt Résidence Surcouf 5 rue Jeanne d’Arc, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Perrey Seine-Maritime Normandie Un îlot d’ habitations de la Reconstruction se transforme, le végétal se déploie sur plusieurs niveaux, horizontalement et verticalement !

Comme chaque année, le collectif Les Gens des Lieux vient révéler les potentialités d’un site.

Venez découvrir l’ évolution de ce petit jardin démarré en 2025 et la restitution d’ ateliers d’ écriture poétique qui se sont déroulés in situ au sein de l’ ilôt avec l’ auteur Yann Dupont et le Labo des Histoires Normandie.

Un îlot d’ habitation de la Reconstruction se transforme, le végétal se déploie sur plusieurs niveaux, horizontalement et verticalement !

© Malgven Gerbes