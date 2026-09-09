Visite libre : la nécropole Saint-Seurin, Basilique Saint-Seurin, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : la nécropole Saint-Seurin 19 et 20 septembre Basilique Saint-Seurin Gironde

Gratuit. Site limité à 19 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pas de réservation. File d’attente.

Basilique Saint-Seurin Place Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556482208 https://saintseurin.info L’église actuelle a remplacé deux édifices religieux plus anciens : un simple oratoire sous l’invocation de la Trinité, et une petite église. L’église primitive a disparu sous les constructions postérieures. L’oratoire existe encore mais modifié et agrandi. On en a fait la chapelle souterraine de Saint-Forte. Dans cet oratoire furent inhumés Saint-Seurin, un des premiers évêques de Bordeaux, ainsi que Saint-Amand et Saint-Forte. Au cours du Moyen-Age, l’église a été plusieurs fois saccagée et restaurée. Le portail occidental, composé de trois arcades, s’orne de chapiteaux historiés. La façade elle-même a été édifiée au XIXe siècle. Au-dessus du vieux portique s’élève un clocher quadrangulairee. Un beffroi a été appliqué au côté sud de l’église. La porte sud, gothique, présente des ogives en trèfle, des statues grandeur nature et des bas-reliefs. Le maître autel et la chapelle Notre-Dame des Roses s’ornent de reliefs du XIVe et XVe siècle. En 1698, la chute de la grande voûte a entraîné des travaux qui ont par endroit fait disparaître le caractère gothique de la construction.

Pas de réservation. File d’attente.