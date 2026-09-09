AGENDA · Bordeaux
Visite libre : la Porte Cailhau, Place du Palais, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Place du Palais · Bordeaux
Informations pratiques
Visite libre : la Porte Cailhau 19 et 20 septembre Place du Palais Gironde
Gratuit. Site limité à 19 personnes simultanément.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pas de réservation. File d’attente.
Place du Palais Place du palais, 33063 Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pas de réservation. File d’attente.
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