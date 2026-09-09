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Visite libre : la Porte Cailhau, Place du Palais, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Place du Palais · Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Palais
Adresse
Place du palais, 33063 Bordeaux
Ville
33082 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Site limité à 19 personnes simultanément.

Visite libre : la Porte Cailhau 19 et 20 septembre Place du Palais Gironde

Gratuit. Site limité à 19 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pas de réservation. File d’attente.

Place du Palais Place du palais, 33063 Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Pas de réservation. File d’attente.

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