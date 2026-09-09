Visite libre : la Porte Cailhau, Place du Palais, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : la Porte Cailhau 19 et 20 septembre Place du Palais Gironde

Gratuit. Site limité à 19 personnes simultanément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pas de réservation. File d’attente.

Place du Palais Place du palais, 33063 Bordeaux Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Pas de réservation. File d’attente.