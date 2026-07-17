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Visite libre : le Noviciat, Le Noviciat, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Le Noviciat · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Noviciat
Adresse
17 place de la Daurade, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite libre : le Noviciat 19 et 20 septembre Le Noviciat Haute-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Noviciat, Centre de l’architecture et du patrimoine de Toulouse. Une manière ludique d’explorer la ville, son histoire et son avenir.

Le Noviciat 17 place de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
Venez découvrir le Centre de l’Architecture et du Patrimoine de Toulouse : le Noviciat. Une façon ludique de découvrir la ville, son histoire et son avenir !

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