Visite libre : mettez-vous dans la peau des magistrats et des vérificateurs de la CRC Occitanie, Chambre régionale des comptes Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre : mettez-vous dans la peau des magistrats et des vérificateurs de la CRC Occitanie Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Chambre régionale des comptes Occitanie Hérault

Gratuit. Sans réservation. Se munir d’une pièce d’identité pour l’accès à la CRC Occitanie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tout au long de la journée, les personnels de la Chambre régionale des comptes Occitanie vous feront découvrir, sur leur lieu de travail, deux moments essentiels de leurs métiers : les prestations de serment et les délibérés, au cours desquels les magistrats débattent collégialement de rapports encore confidentiels.

Vous pourrez ainsi assister à des prestations de serment et à des délibérés fictifs, rencontrer directement les équipes de contrôle et redécouvrir les missions d’une juridiction financière indépendante.

Des vidéos seront également proposées : film pédagogique sur les missions de la Cour des comptes et de la CRC Occitanie, ainsi que de courtes vidéos présentant des rapports récents et leurs enjeux en matière d’utilisation de l’argent public.

Vous pourrez aussi participer à un atelier-jeu autour des liasses, proposé toute la journée, et assister à une conférence historique à 14h.

Enfin, vous découvrirez les récentes recherches d’un étudiant en histoire dans les archives de la CRC, autour du thème : « Épidémies, guerres, crises économiques : comment la Cour des comptes, aides et finances du Languedoc gérait-elle les situations de crise à l’époque moderne ? »

Chambre régionale des comptes Occitanie 500 avenue des Etats du Languedoc 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 34 22 74 26 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-occitanie https://www.instagram.com/crcoccitanie/;https://x.com/crcoccitanie;https://www.linkedin.com/company/34716928/admin/page-posts/published/;https://bsky.app/profile/crcoccitanie.bsky.social;https://www.facebook.com/crcoccitanie/ Siège de la Chambre régionale des comptes Occitanie, ce lieu où travaillent au quotidien les magistrats financiers et les équipes de contrôle, est l’héritier d’une très longue histoire montpelliéraine. Le bâtîment est moderne, mais la chambre qu’il accueille fait partie de l’histoire et du patrimoine de la ville de Montpellier. Accès tram arrêt Antigone. Stationnement de surface payant dans les rues alentours. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Tout au long de la journée, les personnels de la CRC Occitanie vous feront découvrir sur leur lieu de travail deux moments essentiels de leurs métiers : les prestations de serment et les délibérés, à…

©CRC Occitanie