Visite libre : mission patrimoine, jeu d’enquête à la découverte du patrimoine alençonnais, Cour Bernadette et Jean Mars, Alençon

Visite libre : mission patrimoine, jeu d’enquête à la découverte du patrimoine alençonnais 19 et 20 septembre Cour Bernadette et Jean Mars Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Devenez détective pour résoudre l’enquête ! De lieux en lieux, partez à la découverte du patrimoine alençonnais pour collecter des indices et résoudre l’énigme de l’année 2026.

Cour Bernadette et Jean Mars Cour Bernadette et Jean Mars, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie

Devenez détective pour résoudre l’enquête ! De lieux en lieux, partez à la découverte du patrimoine alençonnais pour collecter des indices et résoudre l’énigme de l’année 2026.

© Ville d’Alençon – Direction de la Communication – Olivier HERON