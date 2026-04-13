Visite libre, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Visite libre Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Passez une soirée en compagnie des plus grands chefs-d’œuvre de l’art médiéval !

Les collections du musée de Cluny, qui comptent 24 000 oeuvres parmi les plus beaux témoignages de l’art médiéval, sont connues dans le monde entier pour les fameuses tapisseries de la « Dame à la licorne », l’extraordinaire « Rose d’or » ou encore les sculptures de Notre-Dame de Paris et les vitraux de la Sainte-Chapelle.

Besoin d’une pause gourmande ? Arrêtez-vous au Café des Amis, installé au cœur du parcours de visite.

Dernière entrée à 23h00. Fermeture du Café à 23h30. Évacuation des salles à partir de 23h30.

Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 28 Rue du Sommerard, 75005 Paris, France Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France +33153737800 https://www.musee-moyenage.fr https://twitter.com/museecluny;https://www.facebook.com/museecluny En plein cœur du Quartier latin, le musée de Cluny – musée national du Moyen Âge invite à remonter le temps, du Ier au XXIe siècle. Dans un site patrimonial unique se déploie une collection prestigieuse qui illustre l’extraordinaire vitalité de la production artistique médiévale. Des bijoux mérovingiens à la Rose d’or, des grands retables sculptés des édifices religieux aux tapisseries raffinées de la Dame à la licorne, le musée compte 24 000 œuvres de toute nature. Le parcours chronologique dévoile mille ans d’histoire et met en évidence les moments de rupture comme la diffusion de la sculpture gothique sur les chantiers de Notre-Dame de Paris ou de la Sainte-Chapelle ; et les innovations comme le développement des émaux de Limoges ou l’apparition et la maîtrise de l’art du vitrail. Du nord au sud de l’Europe, les différences esthétiques se révèlent dans des espaces entièrement rénovés. Métro : Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon. Bus : n° 21 – 27 – 38 – 47 – 63 – 86 – 87. RER : ligne C Saint-Michel / ligne B Cluny – La Sorbonne. Parcs de stationnement : Rue de l’École de Médecine, rue Soufflot et Parc Saint-Michel (entrée place Saint-André-des-Arts). Stations Vélib : Sommerard – Saint-Jacques / Sorbonne – Écoles.

Visite libre

© Jean-Marie Heidinger / musée de Cluny – musée national du Moyen Âge