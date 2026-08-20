Visite libre – Musée de la Monnaie de Paris !, La Monnaie de Paris, Paris

Informations pratiques

Visite libre – Musée de la Monnaie de Paris ! 19 et 20 septembre La Monnaie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées européennes du patrimoine, une occasion en or de découvrir le temple des savoir-faire dédiés au métal !

Rythmées par des vues sur les ateliers de production, des vidéos, des dispositifs ludiques et par les collections patrimoniales faites d’or et d’argent (mais pas que !) découvrez l’histoire de la monnaie, l’histoire de France, des techniques et des sciences.

Ce sont rien de moins que les secrets de la matière transformée, les savoir-faire, et les métiers d’art en transmission depuis plus de 1150 ans que nous vous proposons de découvrir et de nous aider à préserver !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Visite libre

© Didier Plowy | Monnaie de Paris