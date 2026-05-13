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Visite libre, Musée des beaux-arts de Nancy, Nancy

Visite libre, Musée des beaux-arts de Nancy, Nancy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée des beaux-arts de Nancy

Adresse : 3 place Stanislas, 54000 Nancy

Ville : 54100 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Musée des beaux-arts de Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

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Musée des beaux-arts de Nancy 3 place Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est
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