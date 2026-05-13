Visite libre, Musée des beaux-arts de Nancy, Nancy
Visite libre, Musée des beaux-arts de Nancy, Nancy samedi 23 mai 2026.
Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Musée des beaux-arts de Nancy Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
.
Musée des beaux-arts de Nancy 3 place Stanislas, 54000 Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est
Animations pour tous en continu
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- BIODIV’ESTIVAL, le festival en rythme pour le vivant Nancy 13 mai 2026
- Conférence Être(s) vivant(s) Auditorium du Musée des Beaux-Arts Nancy 13 mai 2026
- Théâtre L’Histoire d’un·e Autre Cie En Verre et contre Tout Théâtre de Mon Désert Nancy 13 mai 2026
- Conférence L’évolution de l’évolution Muséum-Aquarium Nancy 13 mai 2026
- Exposition Amandine Gollé Bibliothèques de Nancy Bibliothèque Stanislas Nancy 14 mai 2026