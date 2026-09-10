visite libre ou guidée Eglise Néogothique LYON Centre, Eglise Sainte Blandine, Lyon

Informations pratiques

visite libre ou guidée Eglise Néogothique LYON Centre 19 et 20 septembre Eglise Sainte Blandine Rhône

Viste libre de l’église sinon le montée dans le clocher est limitée à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre d’une église néogothique créée par Clair TISSEUR un grand architecte du 19 eme siecle, avec ses éléments et son mobilier architectureaux remarquables . Ses vitraux magnifiques, ses toiles majestueuses de Trémolières un peinter officiel du 18 eme siècle.

Visite accompagnée avec la montée dans le clocher, d’ou vous aurez une vue panoramique sur Lyon, et une approche exceptionnelle des cloches signées sous Napoléon III et entierement sculptées.et de leur mécanisme d’exception. Une montée rare , une decouverte surprenante digne du clocher de Notre Dame de Paris. .

Eglise Sainte Blandine Place de l’hippodrome 69002 LYON Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 60 76 35 L’église Sainte-Blandine de Lyon est une église catholique située dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon. L’église est construite sous la maîtrise d’œuvre de Clair Tisseur à la fin du XIXᵉ siècle, en style néo-gothique. T1 sainte Blandine, gare Perrache, métro Perrache.

Visite Libre d’une église neogothique crée par Clair Tiisuer un grand architecte du 19 eme siecle? avec ses elements et son mobilier architectureaux remarquables . Ses vitraux magnifiques, ses toiles…

Vincent ROBERT©