Visite libre : portes ouvertes de l’Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR), Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR), Pau

Informations pratiques

Visite libre : portes ouvertes de l’Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) 19 et 20 septembre Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez un grand réseau ferroviaire à l’échelle H0, piloté par ordinateur et animé par des effets sonores ainsi que par une alternance lumineuse entre le jour et la nuit.

La gare de Pau, son funiculaire et leur environnement sont restitués dans l’atmosphère de la seconde moitié du XXe siècle. Le parcours présente également le site d’Euralis, la tour Moncade d’Orthez, le pont polygonal menacé de remplacement, une évocation du golf de Pau et bien d’autres éléments du patrimoine local.

Découvrez également des réseaux analogiques anciens des années 1980, toujours fonctionnels, un triage animé ainsi que plusieurs réseaux à l’échelle N, au 1/160.

Pour rejoindre le site sur Waze ou Maps, recherchez : APPAR PAU.

https://www.facebook.com/APPAR64

Association Pau Pyrénées des Amis du Rail (APPAR) 4 chemin Léon Heid, 64320 Bizanos Pau Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.facebook.com/APPAR64/ [{« link »: « https://www.facebook.com/APPAR64 »}] L’Appar, c’est un club d’amateurs de trains réels et miniatures qui a été créé il y a plus de cinquante ans. L’association s’est installée en 1995 dans un bâtiment inutilisés de la gare de Pau, et propose des reproductions des sites ferroviaires de la région paloise au XXe siècle.

Grand réseau ferroviaire HO piloté par ordinateur avec des effets de son et de lumière jour/nuit.

©APPAR