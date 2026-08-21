Visite libre : Tour des rois d’Aragon – Beffroi, Tour des rois d’Aragon et beffroi, Millau
samedi 19 septembre 2026 · Tour des rois d'Aragon et beffroi · Millau
Informations pratiques
Visite libre : Tour des rois d’Aragon – Beffroi 19 et 20 septembre Tour des rois d’Aragon et beffroi Aveyron
Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
VISITE LIBRE – TOUR DES ROIS D’ARAGON – BEFFROI
Ouverture sam. 19 et dim. 20, 10h-12h30 et 14h30-18h
Venez visiter la tour des rois d’Aragon bâtie au 12e siècle et le beffroi qui la surmonte, élevé au 17e siècle, classés monuments historiques.
Au sommet, la vue s’étend sur les causses alentours et sur le Viaduc de Millau.
16 rue Droite, accès au 1er étage
Tour des rois d’Aragon et beffroi 16 rue droite, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie http://millau-patrimoine.fr http://patrimoines.laregion.fr/index.php?id=369¬ice=IA12100697&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bstate%5D=detail_simple&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bniveau_detail%5D=N3&RechercheId=537a19d1228e2 Édifice de la fin du XIIe siècle, complexe et unique dans le Midi de la France comprenant une tour et une salle attenante. La tour surprend par le contraste de son aspect extérieur, rude, massif et froid, et la sophistication de sa distribution intérieure. Avec la salle qui se développe à ses pieds, ils forment le palais évoqué par le roi d’Aragon et exprime la volonté de symboliser pleinement son pouvoir, sa puissance et sa domination sur un territoire nouvellement acquis. Une tour polygonale le surmonte : bâtie au XVIIe siècle en remplacement d’un clocher, elle est cantonnée d’un escalier en vis qui conduit à son sommet. De là, la vue s’étend sur les causses alentours et sur le viaduc. Parking Emma Calvé.
VISITE LIBRE – TOUR DES ROIS D’ARAGON – BEFFROI
© Pierre Plattier, Palais des Rois d’Aragon et Beffroi, Millau
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- 20 ans après Choeur symphonique de Montpellier Millau 13 septembre 2026
- La course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron Millau 13 septembre 2026
- Démonstration : les savoir-faire liés à la ganterie en pays de Millau, intégrant l’élevage pastoral et la transformation des matières naturelles., Maison de la région, Millau 18 septembre 2026
- Patrimoine en danger : Rencontres transgénérationnelles autour de la Ganterie en Pays de Millau avec le groupe Lo Ganterielo, EPHAD Les terrasses des Grands Causses, Millau 18 septembre 2026
- Défilé de mode de la Croix Rouge Vestiboutique Millau 19 septembre 2026