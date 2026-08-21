Visite libre : Tour des rois d’Aragon – Beffroi, Tour des rois d’Aragon et beffroi, Millau

Informations pratiques

Visite libre : Tour des rois d’Aragon – Beffroi 19 et 20 septembre Tour des rois d’Aragon et beffroi Aveyron

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VISITE LIBRE – TOUR DES ROIS D’ARAGON – BEFFROI

Ouverture sam. 19 et dim. 20, 10h-12h30 et 14h30-18h

Venez visiter la tour des rois d’Aragon bâtie au 12e siècle et le beffroi qui la surmonte, élevé au 17e siècle, classés monuments historiques.

Au sommet, la vue s’étend sur les causses alentours et sur le Viaduc de Millau.

16 rue Droite, accès au 1er étage

Tour des rois d’Aragon et beffroi 16 rue droite, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie http://millau-patrimoine.fr http://patrimoines.laregion.fr/index.php?id=369¬ice=IA12100697&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bstate%5D=detail_simple&tx_patrimoinesearch_pi1%5Bniveau_detail%5D=N3&RechercheId=537a19d1228e2 Édifice de la fin du XIIe siècle, complexe et unique dans le Midi de la France comprenant une tour et une salle attenante. La tour surprend par le contraste de son aspect extérieur, rude, massif et froid, et la sophistication de sa distribution intérieure. Avec la salle qui se développe à ses pieds, ils forment le palais évoqué par le roi d’Aragon et exprime la volonté de symboliser pleinement son pouvoir, sa puissance et sa domination sur un territoire nouvellement acquis. Une tour polygonale le surmonte : bâtie au XVIIe siècle en remplacement d’un clocher, elle est cantonnée d’un escalier en vis qui conduit à son sommet. De là, la vue s’étend sur les causses alentours et sur le viaduc. Parking Emma Calvé.

VISITE LIBRE – TOUR DES ROIS D’ARAGON – BEFFROI

© Pierre Plattier, Palais des Rois d’Aragon et Beffroi, Millau