Visite libre, Villa Majorelle, Nancy

Visite libre Samedi 23 mai, 20h00 Villa Majorelle Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

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Villa Majorelle 1 Rue Louis Majorelle, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Poincaré – Foch – Anatole France – Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383178677 http://www.ecole-de-nancy.com Louis Majorelle (1859-1926) est un industriel, artiste décorateur et ébéniste, et l’un des principaux représentants de l’École de Nancy. Il est admis à l’École des Beaux-Arts de Paris en 1877, dans l’atelier du peintre Aimé Millet. Il reprend, par la suite, l’entreprise familiale de fabrique de mobilier et de faïence. Reconnu essentiellement pour son travail d’ébéniste, Louis Majorelle développe une production de mobilier de luxe et bon marché. La Villa construite en 1901-1902, constitue l’un des premiers exemples d’architecture Art Nouveau à Nancy. Elle résulte d’une parfaite collaboration entre artistes parisiens et nancéens de renom : Louis Majorelle en réalise le mobilier, les boiseries et des ferronneries, Henri Sauvage en est l’architecte, Alexandre Bigot le céramiste et Jacques Gruber le peintre verrier.

Visite libre, atelier, livret jeu pour découvrir Louis Majorelle, artiste décorateur et ébéniste disparu en 1926.