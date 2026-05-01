Visite locavore au Tunnel de la Collonge Tunnel de la Collonge Ambierle
Visite locavore au Tunnel de la Collonge Tunnel de la Collonge Ambierle jeudi 14 mai 2026.
Ambierle
Visite locavore au Tunnel de la Collonge
Tunnel de la Collonge 180 route du Tunnel Ambierle Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:30:00
fin : 2026-06-12 19:30:00
Date(s) :
2026-05-14 2026-05-16 2026-05-29 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-12 2026-06-16 2026-06-25 2026-06-28
Le Tunnel de la Collonge ouvre ses portes. Partez pour un voyage sensoriel unique avec la Maison Mons explorez l’histoire du Tunnel et du métier d’affineur, puis savourez une dégustation vin et fromage affiné dans ce lieu d’exception.
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Tunnel de la Collonge 180 route du Tunnel Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 09 59 99 lacollonge@mons-fromagerie.fr
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English :
The Tunnel de la Collonge opens its doors. Take a unique sensory journey with Maison Mons: explore the history of the Tunnel and the craft of cheese maturing, then enjoy a wine and cheese tasting session matured in this exceptional setting.
L’événement Visite locavore au Tunnel de la Collonge Ambierle a été mis à jour le 2026-05-07 par Roannais Tourisme
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