Visites sur le pouce au coeur de l’exposition temporaire « Que faire à manger demain ? Aspects de la vie quotidienne dans les années 1940, Musée Alice Taverne, Ambierle

Visites sur le pouce au coeur de l’exposition temporaire « Que faire à manger demain ? Aspects de la vie quotidienne dans les années 1940 Samedi 23 mai, 19h00 Musée Alice Taverne Loire

Gratuité, pas de limitation de place

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Et si quelques objets suffisaient à raconter toute une époque ? Le temps d’une visite sur le pouce, laissez-vous guider au cœur de l’exposition temporaire pour explorer des traces concrètes du quotidien en temps de guerre : un dispositif étonnant pour faire rouler les véhicules autrement, des tickets qui réglaient l’accès aux denrées, ou encore ces mystérieux Chantiers de jeunesse qui ont marqué toute une génération. Autant d’indices à observer, questionner et relier pour mieux comprendre comment on vivait, s’adaptait et inventait en période de contraintes.

Musée Alice Taverne 89 Rue de la Grye, 42820 Ambierle, France Ambierle 42820 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477656099 https://museealicetaverne.fr Le musée surprend les visiteurs par la diversité et la richesse de ses collections présentées sous forme thématiques et de reconstitutions d’intérieur : salle paysanne avec âtre central, épicerie de village, auberge, atelier de la couturière, chambre du chirurgien, etc. Le mobilier, la présentation des modes vestimentaires, les souvenirs des fêtes, autant que le matériel agricole et artisanal, reflètent la vie des campagnes roannaise et forézienne entre 1840 et 1940. Fermeture les mois de décembre et de janvier

Nuit européenne des musées

©musée Alice Taverne