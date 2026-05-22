Visite LSF : secrets et senteurs bien gardées du Parc Georges Brassens Parc Georges Brassens Paris

Le Parc Georges Brassens est un véritable havre de verdure situé dans le 15e arrondissement de Paris, sur l’ancien site des abattoirs de Vaugirard. La visite évoquera l’histoire du quartier, du 18ème siècle à nos jours, en rendant évidemment hommage au chanteur Georges Brassens. Le parc est également un lieu de promenade agréable avec son jardin des senteurs, sa rivière, son petit pont et son belvédère, au cœur desquels se nichent un théâtre de marionnettes, ainsi que le Théâtre Silvia-Monfort.

Chers spectateurs, chères spectatrices,

comme chaque saison, l’équipe d’Accès Culture vous propose

un programme de visites estivales adaptées en LSF/FR,

et réservées aux personnes Sourdes signantes.

Ces visites, gratuites sur réservation,

se tiendront les week-ends du mois de juin,

dans 3 parcs et jardins emblématiques de la capitale :

le jardin des Tuileries, la colline des Palais Galliera et de Tokyo,

et le Parc Georges Brassens. Visites proposées avec le soutien de la Ville de Paris. Gratuit, parcours en extérieur, présence d’une interprète LSF aux côtés de la médiatrice.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit

Parcours en extérieur

RDV : 14h15 sur la Place Jacques Marette, entrée principale du Parc Georges Brassens, près de la rue des Morillons

Gratuit, parcours en extérieur, présence d’une interprète LSF aux côtés de la médiatrice.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:30:00+02:00_2026-06-27T16:00:00+02:00

Parc Georges Brassens RDV : 14h15 Place Jacques Marette, entrée principale du Parc Georges Brassens, près de la rue des Morillons 75015 Paris

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