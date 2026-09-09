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Visite ludique et défi photo au Foyer Jeunes travailleurs Guy IV, Foyer Jeunes Travailleurs, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Foyer Jeunes Travailleurs · Montbrison

Visite ludique et défi photo au Foyer Jeunes travailleurs Guy IV, Foyer Jeunes Travailleurs, Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Foyer Jeunes Travailleurs
Adresse
7 rue Marguerite Fournier 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Visite ludique et défi photo au Foyer Jeunes travailleurs Guy IV Samedi 19 septembre, 14h00 Foyer Jeunes Travailleurs Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du bâtiment Guy IV et plongez dans son histoire à travers une visite guidée ludique et interactive.
Explorez les étages du Foyer des Jeunes Travailleurs, relevez les défis qui vous seront proposés en réalisant des selfies.
Partez à la recherche des détails qui témoignent notamment de son passé d’ancien hôpital.

Foyer Jeunes Travailleurs 7 rue Marguerite Fournier 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte du bâtiment Guy IV et plongez dans son histoire à travers une visite guidée ludique et interactive.

©Foyer Jeunes travailleurs Guy IV

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