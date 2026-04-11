Troyes

Visite ludique Nature et sens en éveil

Musée d’Art moderne Troyes Aube

Tarif : 3 – 3 – 3 Eur

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

À travers des activités simples et immersives, les enfants découvrent le monde qui les entoure en mobilisant leurs sens toucher, écouter, regarder…

Un moment d’éveil et de curiosité, pensé pour les enfants de 3 à 4 ans.



Sur réservation. .

Musée d’Art moderne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81

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English :

L’événement Visite ludique Nature et sens en éveil Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne