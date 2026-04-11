Visite ludique Nature et sens en éveil Troyes
Visite ludique Nature et sens en éveil Troyes mercredi 15 avril 2026.
Troyes
Visite ludique Nature et sens en éveil
Musée d’Art moderne Troyes Aube
Tarif : 3 – 3 – 3 Eur
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
À travers des activités simples et immersives, les enfants découvrent le monde qui les entoure en mobilisant leurs sens toucher, écouter, regarder…
Un moment d’éveil et de curiosité, pensé pour les enfants de 3 à 4 ans.
Sur réservation. .
Musée d’Art moderne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 76 26 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite ludique Nature et sens en éveil Troyes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- CELIBATAIRES LE TROYES FOIS PLUS Troyes 11 avril 2026
- Rencontre avec Isaac Azancot Troyes 11 avril 2026
- Scènoblique Causerie Troyes 11 avril 2026
- Célibataires Troyes 11 avril 2026
- BLACKO Troyes 12 avril 2026