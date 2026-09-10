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Visite matrimoniale « Où sont les Femmes ? » // pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

dimanche 20 septembre 2026 · Place Morel, Lyon 1er · Lyon

Visite matrimoniale « Où sont les Femmes ? » // pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Morel, Lyon 1er
Adresse
Place Morel, 69001 Lyon
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes

Visite matrimoniale « Où sont les Femmes ? » // pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite matrimoniale « Où sont les femmes ? »

dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des balades pour tous les goûts

Vous découvrirez, entre autres :

  • des femmes incroyables, souvent oubliées des livres d’Histoire
  • des accomplissements qui ont marqué leurs temps et résonnent encore aujourd’hui.

par Filactions, préventions des violences faites aux femmes.
https://www.filactions.org/
https://www.instagram.com/filactions/?hl=fr

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Journées européennes du patrimoine

©Illustrations Ines Defache

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