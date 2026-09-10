Visite matrimoniale « Où sont les Femmes ? » // pentes de la Croix-Rousse, Place Morel, Lyon 1er, Lyon

Informations pratiques

Visite matrimoniale « Où sont les Femmes ? » // pentes de la Croix-Rousse Dimanche 20 septembre, 14h00 Place Morel, Lyon 1er Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite matrimoniale « Où sont les femmes ? »

dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, des balades pour tous les goûts

Vous découvrirez, entre autres :

des femmes incroyables, souvent oubliées des livres d’Histoire

des accomplissements qui ont marqué leurs temps et résonnent encore aujourd’hui.

par Filactions, préventions des violences faites aux femmes.

https://www.filactions.org/

https://www.instagram.com/filactions/?hl=fr

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Journées européennes du patrimoine

©Illustrations Ines Defache