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Visite midi regard, Palais des beaux arts, Lille

vendredi 11 septembre 2026 · Palais des beaux arts · Lille

Visite midi regard, Palais des beaux arts, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Lieu
Palais des beaux arts
Adresse
place de la république Lille
Ville
59046 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Visite midi regard Vendredi 11 septembre, 12h30 Palais des beaux arts Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T12:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T12:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:30:00+02:00

Avec Elisabeth Gravil, dirigeante Museovation, Formatrice IA pour le secteur culturel
Peut-on comprendre l’intelligence artificielle en observant des œuvres créées bien avant l’invention des ordinateurs ?
À travers trois œuvres emblématiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, cette rencontre propose d’explorer quelques-unes des grandes questions soulevées par les intelligences artificielles génératives.
Une rencontre accessible à tous pour découvrir l’intelligence artificielle à travers le regard des artistes et des œuvres, en croisant histoire de l’art, innovation et questions de société.

Palais des beaux arts place de la république Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/pba-ateliers-visites/3826 »}]
Comprendre l’Intelligence Artificielle à travers les œuvres.

PBA

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