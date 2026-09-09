Visite midi regard, Palais des beaux arts, Lille
vendredi 11 septembre 2026 · Palais des beaux arts · Lille
Informations pratiques
Visite midi regard Vendredi 11 septembre, 12h30 Palais des beaux arts Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T12:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-11T12:30:00+02:00 – 2026-09-11T13:30:00+02:00
Avec Elisabeth Gravil, dirigeante Museovation, Formatrice IA pour le secteur culturel
Peut-on comprendre l’intelligence artificielle en observant des œuvres créées bien avant l’invention des ordinateurs ?
À travers trois œuvres emblématiques du Palais des Beaux-Arts de Lille, cette rencontre propose d’explorer quelques-unes des grandes questions soulevées par les intelligences artificielles génératives.
Une rencontre accessible à tous pour découvrir l’intelligence artificielle à travers le regard des artistes et des œuvres, en croisant histoire de l’art, innovation et questions de société.
Palais des beaux arts place de la république Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/pba-ateliers-visites/3826 »}]
Comprendre l’Intelligence Artificielle à travers les œuvres.
PBA
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